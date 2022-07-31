"الهجرة" تنجح في حل أزمة مواطن مصري بالسعودية وعودته إلى أرض الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، تقريرًا بشأن موقف تلقي شكاوى المواطنين بالخارج الواردة خلال شهرَي مايو ويونيو 2022، والاستجابة لها، أعده السفير عمرو عباس، مساعد الوزير لشؤون الجاليات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بالحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وممثلي الوزارة المشاركين بالمنظومة وفرق العمل المكلفة بالتعامل مع الشكاوى وحلها، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لحل شكاوى المواطنين بالخارج.

وأعلنت مكرم أن الوزارة نجحت في إعادة مواطن مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن، بعد التنسيق مع الجهات المعنية في كل من مصر والسعودية.

وتابعت الوزيرة بأن الأمر بدأ مع تلقي الوزارة طلبًا من مواطن مصري بمدينة الرياض -يعمل مستشارًا قانونيًّا بإحدى الشركات لمدة عامين- يفيد أن صاحب العمل قام بفصله تعسفيًّا وقدم بلاغ هروب ضده دون إبداء أي أسباب؛ ما أدى ذلك إلى تضرر المواطن ووقوعه في العديد من المشكلات ومنها عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن.

وأجرت السفيرة نبيلة مكرم اتصالات للتنسيق لرفع الظلم عن المواطن المصري، وبالمتابعة المستمرة مع المواطن والجهات المعنية حصل المواطن بالفعل على تأشيرة خروج نهائي وعاد إلى أرض الوطن بسلام.

وتؤكد مكرم أن الدولة المصرية تقف في صف أبنائها لعودة حقوقهم كاملة بالتوازي مع احترام قوانين البلد المضيف، موضحةً الحرص على متابعة تفاصيل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لهم.