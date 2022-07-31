تحويلات المدارس الرسمية.. سؤال برلماني بشأن تعقيد الإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن صعوبة وتعقد إجراءات تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية.

وأوضحت النائبة، في سؤالها، أنها تلقت الكثير من شكاوى الأهالي الذين يعانون الأمرين لإنهاء إجراءات نقل أولادهم وتحدثوا عن كثرة الإجراءات وتعقيدها أثناء قيامهم بطلبات التحويل، الأمر الذي يستلزم الذهاب أكثر من مرة وأكثر من يوم على التوالي.

ووجهت النائبة الأسئلة الآتية: لماذا يتم التحويل على مرحلتين؟، المرحلة الأولى ورقيا ثم بعد إنهاء هذه المرحلة يتم التحويل الإلكتروني، وما فائدة التحويل الإلكتروني بعد إنهاء كل إجراءات التحويل بين المدرستين والإدارات؟، ولماذا يطلب من الآباء شراء دمغات وطوابع ودفع مصروفات التحويل عبر البريد المصري؟، ولماذا لا تتوفر طرق أسهل لتحصيل تلك المصروفات أو الاعتماد على الدفع الإلكتروني؟، وأين التحول الرقمي الذي نتحدث عنه في الإدارات التعليمية التي ما زالت تطلب شراء طابع دمغة ودفع حوالة بريدية في مكتب بريد؟.

وقالت مها عبدالناصر إن الوضع الحالي في منتهى السوء ويحمل الأهالي الكثير من المشقة بالإضافة إلى إهدار الوقت والمال والضغط العصبي في حين نرى دول مجاورة لنا استطاعت عمل ميكنة كاملة لكل الإجراءات ولا يحتاج المواطن فيها أن يستقطع يومين على الأقل من وقته لعمل مثل هذا التحويل.