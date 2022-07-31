موسكو :وقوع هجوم بطائرة مسيرة على مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية بأن مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود تعرض لهجوم بطائرة مسيرة.

وقال حاكم مدينة مدينة سيباستوبول التي يقع بها مقر الأسطول الروسي إن الهجوم يقف وراءه القوميين الأوكرانيون وإنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الروسية عن هجوم من هذا النوع منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

و في الأيام الأولى من غزو جارتها، احتلت روسيا جزءا من جنوب أوكرانيا ولا سيما منطقة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.