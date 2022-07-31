تراجع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الخيار الصوب جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 1.5 جنيه.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 1.25 و2.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.25 جنيه.

البصل بين جنيه و2 جنيه.

الكوسة بين 4.5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و17 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4.5 و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 13 و15 جنيها.