تداول 4 آلاف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الـ 24ساعة الماضية تداول 4244 طن بضائع عامة متنوعة، و 223 شاحنة، و 103 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، و605 ركاب.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادرات تضمنت تداول 677 طن بضائع عامة ومتنوعة، و43 شاحنة، و40 سيارة، بينما بلغت حركة الواردات تداول 3567 طن بضائع عامة ومتنوعة، و180 شاحنة، و63 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة بحمولة 1886 طن بضائع عامة ومتنوعة، و30 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية (2) على متنها 46 شاحنة بحمولة 1160 طن بضائع عامة ومتنوعة، و19 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 28 شاحنة بحمولة 208 طن بضائع عامة ومتنوعة، و313 طن بضائع عامة ترانزيت متجهة إلى ليبيا، و14 سيارة ملاكي، و17 شاحنة فارغة، وشهد الميناء مغادرة العبارتين وعلى متنهما 43 شاحنة بحمولة 677 طن بضائع عامة و10 سيارات ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة SEA WAVE متجهة إلى جدة بعدد 30 سيارة ملاكي، والسفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة إلى جدة.