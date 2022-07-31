صور.. احتفالات في سوهاج بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

نظم حزب الشعب الجمهورى بسوهاج برئاسة المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بالمحافظة احتفالية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1444 هجرية، بحضور عدد من علماء ومشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشخصيات العامة وعدد من شباب الجامعات وأعضاء هيئة مكتب المحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ والمبتهل الشيخ إبراهيم السوهاجى، أعقب ذلك السلام الجمهوري، وإنشاد أبيات من الشعر عن محاسن الرسول- صلى الله عليه وسلم- ونوره وفضل هجرته الشريفة على الإسلام والمسلمين.

من جهته قال المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بسوهاج، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن هذه المناسبة العطرة تسعد القلوب لما فيها من روحانيات طيبة يستمتع فيها بتلاوة القرآن وذكر النبي الكريم.

وأشار أمين حزب الشعب الجمهوري بسوهاج إلى أن الحزب نظم خلال الفترة الماضية عددًا من الندوات التثقيفية للأسر والشباب بمناسبة الاحتفالات الوطنية والدينية، بجانب عقد ورش تدريبية لشباب المحافظة؛ وذلك بناءً على تعليمات الأمانة المركزية فى إطار التواجد المستمر للحزب بالشارع ومشاركة المواطنين أفراحهم ومناسباتهم العامة، والتى تستهدف تنمية وتطوير العنصر البشرى.

واختتم الحفل بتكريم أمين الحزب بسوهاج ضيوف المنصة وعددًا من الحضور بتقديم شهادات تقدير لهم.

جدير بالذكر أنه شهد الاحتفالية كل من أحمد وائل المشنب أمين مساعد الحزب للتنظيم والعضوية، الدكتور أحمد مكي وكيل منطقة سوهاج الأزهرية، الشيخ عبدالرحمن اللاوي الأمين العامة لرابطة خريجي الأزهر بسوهاج، الشاعر الدكتور عصمت رضوان وكيل كلية اللغة العربية بسوهاج، ومن هيئة المكتب أكرم فتحي العمدة مساعد أمين المحافظة، الدكتور محمد حسن المرشح لأمانة الشباب بالحزب، أسامة أبو كريشة والدكتورة رانيا تمام.