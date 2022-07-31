مونديال 2022 : غرامة مالية بقيمة 210 ألاف دينار لكل متورط في السوق السوداء

اسماعيل عبد الحي - اعلنت وزارة العدل القطرية اليوم الاربعاء عن فرض غرامة مالية قيمتها 250 الف ريال قطري اي مايعادل 210 الاف دينار تونسي لكل مشجع او شخص يتورط في السوق السوداء خلال كأس العالم فيفا قطر 2022

وقالت وزارة العدل في بيان رسمي :"يعاقب ب250 الف ريال كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا، وفقا لقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم".

ويذكر ان قطر اعلنت في وقت سابق انها ستسعى للقضاء على السوق السوداء التي تسببت في النسخ الماضية في كأس العالم في غلاء مشط لتذاكر المباريات.