نادٍ تركي يرفض الاعتذار عن ترديد الجمهور اسم بوتين في لقاء دينامو كييف

اسطنبول: نأى علي كوتش رئيس نادي «فنار بخشة» التركي لكرة القدم بنفسه عن هتافات جمهور ناديه باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء فريق «دينامو كييف» الأوكراني، لكنه رفض في الوقت نفسه الاعتذار لأوكرانيا عن هذه الواقعة.

ونقلت صحيفة «فاناتيك» الرياضية اليوم السبت عن كوتش قوله «برأيي أنها كانت هتافات غير لائقة ولا لزوم لها، كما أنها كانت بعيدة جدا عن هوية وقيم فنار بخشة، لكن ما عسانا أن نفعل، هل نغلق أفواه الناس؟».

وأضاف كوتش «لن نعتذر لدى أوكرانيا» مشيراٍ إلى أن اللاعبين الأوكرانيين استفزوا الجمهور أكثر من مرة.

وتابع كوتش أن موقف «فنار بخشة واضح «نحن لا نقف في صف أحد، ونحن ضد الحرب ونحن نقف في صف الإنسانية، وهكذا فإن موقفنا واضح».

يشار إلى أنه بعد أن تلقت شباك الفريق التركي هدفا على أرضه أمام نظيره الأوكراني بتصفيات دوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء الماضي، بدأت بعض جماهير فناربخشة الهتاف باسم بوتين.

وكان النادي أعلن أنه ينأى بنفسه عن هذا السلوك. غير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن في اليوم التالي فتح تحقيق تأديبي بحق الفريق التركي.

وتبددت آمال «فناربخشة» في المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد خسارته 1-2 في الوقت الإضافي أمام دينامو كييف في مباراة الإياب في اسطنبول، وجاء هذا الفوز بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ليصعد «دينامو كييف» إلى الدور الثالث من التصفيات ويواجه «شتورم جراتس النمساوي».