شبكة تفوز بأكثر من 1,33 مليار دولار في اليانصيب الأميركي

واشنطن: فازت شبكة مشاركة في يانصيب «ميغا ميليينز» الأميركي ليل الجمعة بجائزة كبرى تفوق قيمتها 1,33 مليار دولار، في إحدى أكبر المكافآت المالية في تاريخ ألعاب اليانصيب، وفق ما أعلن المنظمون السبت.

وكتب حساب لعبة اليانصيب في ولاية إيلينوي في وسط البلاد الشرقي، في تغريدة على تويتر «أيها اللاعبون بـ ميغا ميليينز، تأكدوا من تذاكركم! لدينا فائز (...) في إيلينوي. ترقبوا مزيدا من التفاصيل! ».

وقال المسؤول في «ميغا ميليينز» بات ماكدونالد في بيان «نتشوق لمعرفة الفائز ونأمل أن نهنئه قريبا! ».

وقُدّرت الجائزة الكبرى في البداية بمبلغ 1,28 مليار دولار، لكنّ "«القيمة النهائية كانت أعلى من تلك التقديرية»، بناءً على المبيعات الفعلية، وفق ما أوضحت «ميغا ميليينز».

وسيحصل سعيد الحظ في سحب الجمعة على 1,337 مليار إذا ما وافق على تقسيط الدفعات على 30 عاماً.

أما إذا أراد تسلم جائزته دفعة واحدة، فسيحصل على 780 مليون دولار فقط، وهو مبلغ سيُقتطع جزء منه للضرائب، بحسب تقديرات القائمين على «ميغا ميليينز».

وواصلت قيمة الجائزة الكبرى لهذا اليانصيب الازدياد بشكل مطرد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ونمت معها أحلام المشاركين في اللعبة، فيما لم ينجح أحد في تخمين الأرقام الستة الصحيحة في آخر 29 سحباً سبقت سحب الجمعة.

ولم تكن فرص الفوز بهذا المبلغ المغري تتخطى واحداً من 303 ملايين. للمقارنة، فإن احتمال التعرض لصاعقة يبلغ واحداً من مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.

وبلغت قيمة أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب 1,586 مليار دولار. وتم الفوز بها في كانون الثاني/يناير 2016 في اليانصيب الأميركي الرئيسي الآخر، «باور بول»، لكن المبلغ قُسّم على ثلاثة فائزين.