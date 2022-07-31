شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلة "ناشيونال إنترست" تؤكد أنه على واشنطن وحلفائها دفع كييف لتسوية سلمية مع موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشارت مجلة "ناشيونال إنترست" إلى أن واشنطن وحلفاءها يستطيعون إقناع السلطات الأوكرانية بالموافقة على تسوية دبلوماسية مع روسيا، وإن رفضت ذلك فيجب قطع قنوات الأسلحة عنها.

مجلة "ناشيونال إنترست" تؤكد أنه على واشنطن وحلفائها دفع كييف لتسوية سلمية مع موسكو

وجاء ذلك في مقال مشترك نشرته المجلة يوم السبت للموظفين السابقين في مجلس الأمن القومي الأمريكي (NSC) ستيفن سيمون، وجوناثان ستيفنسون، حيث كتبا: "يجب أن يكون نقل الأسلحة إلى كييف عاملا رئيسيا في تهيئة الظروف لتسوية سلمية".

وأكدا أنه "يجب على الولايات المتحدة والناتو أن يوضحوا لأوكرانيا أنه في حالة ظهور فرصة دبلوماسية، فإنهم يتوقعون أن تستفيد كييف منها، ويمكنهم قطع قنوات إمدادات الأسلحة إذا لم يحدث ذلك"، مشيرين إلى أنه إذا لم توافق روسيا على المفاوضات، فيمكن لواشنطن مع حلفائها زيادة حجم إمدادات الأسلحة إلى كييف.

ويشير المقال إلى أنه "يتعين على الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها الأوروبيين، بذل كل ما في وسعها لتوفير فرص دبلوماسية أكبر".

وورد فيه أيضا أن "نظام وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بين القوات يجب أن يصبح أولوية للولايات المتحدة وحلفائه.. وتمتلك الولايات المتحدة الأدوات والخبرة للقيام بذلك".

ويعتقد المسؤولان السابقان في مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه "في هذه المرحلة هناك إجماع تقريبي على أن" الصراع في أوكرانيا من المرجح أن ينتهي بالمفاوضات واتفاقية مماثلة لاتفاقيات مينسك".

أكد دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن محاولات كييف اتهام روسيا بالهجوم على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في بلدة يلينوفكا بدونيتسك عقيمة ولا جدوى منها.

وقال بوليانسكي عبر "تويتر" إن "النازيين الأوكرانيين يجرون محاولات حثيثة لإلقاء اللوم بهذه الجريمة على روسيا".

وأضاف: "لو كانوا أكثر ذكاء، لاستخدموا سلاحا آخر غير صواريخ HIMARS MLRS الأمريكية التي زودتهم بها واشنطن".

يذكر أن قوات كييف قد قصفت بصواريخ أمريكية مركز احتجاز أسرى كتيبة "آزوف" النازية في دونيتسك وقتلت العشرات منهم، في إطار حملاتها لترويع من يحاولون الاستسلام للجيش الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف شكلت قوات "خلفية" تطلق النار على كل من ينسحب من القتال.

وتؤكد روسيا على الدوام ضمان حياة وسلامة الأسرى الأوكرانيين، وتدعو جنود كييف للاستسلام بهذه الضمانات.

زيلينسكي يعلن إجلاء المدنيين عن المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في دونباس بشكل إلزامي



أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن حكومة بلاده قررت إجلاء سكان المناطق التي تخضع لسيطرتها في جمهورية دونيتسك بشكل إجباري.

وقال زيلينسكي: "هناك قرار حكومي بإجلاء إلزامي عن مقاطعة دونيتسك، كل شيء يتم تنظيمه. مرافقة كاملة ومساعدة لوجستية ومادية كاملة. يجب على الناس الذين لم يتخذوا قرارهم أن يتخذوه بأنفسهم، اذهبوا ونحن سنساعدكم".

وفي وقت سابق أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، أن كييف تخطط لإجلاء ما لا يقل عن 220 ألف شخص عن مناطق سيطرتها في جمهورية دونيتسك قبل الشتاء.

أعلنت جمهورية دونيتسك أن قوات كييف أطلقت ثلاثة صواريخ من راجمات "أوراغان" محملة بألغام مضادة للأفراد على حي كيروفسكي بمدينة دونيتسك.

قوات كييف تقصف مدينة دونيتسك بـ3 صواريخالقوات الأوكرانية تواصل قصف منطقة بتروفسكي بدونيتسك

وأعلنت الجمهورية تسجيل قصف من جانب قوات كييف على بلدة كارلوفكا المحاذية لحي كيروفسكي بمدينة دونيتسك بصواريخ أورغان بقذائف مزودة بألغام مضادة للأفراد.

وأضافت أنه تم تسجيل سقوط ثلاثة صواريخ على الحي المذكور.

وأعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، أن كييف تخطط لإجلاء ما لا يقل عن 220 ألف شخص عن مناطق سيطرتها في جمهورية دونيتسك قبل الشتاء.

وقالت فيريشوك في تصريح: "قررنا إجلاء سكان منطقة دونيتسك إلى مناطق أكثر أمانا... المادة 33 من قانون الدفاع المدني للسكان تتحدث عن هذا النوع من الإجلاء باعتباره إلزاميا".

وأضافت أن "سكان المنطقة ينتظرهم شتاء بارد، حيث لا يتوفر لديهم الغاز والكهرباء".

يشار إلى أن كييف كانت قد قطعت الغاز والكهرباء والماء والمعاشات وكافة أشكال الدعم عن دونباس، قبل انطلاق العملية الروسية لحماية السكان هناك.