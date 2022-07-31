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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا بكوفيد وسيعود إلى الحجر رغم أنه "لا يزال يشعر بأنه بخير"، حسبما أعلن طبيب البيت الأبيض، السبت.

مجددًا.. جو بايدن يصاب بكوفيد ويعود إلى الحجر الصحي

وكتب طبيب الرئيس كيفن أوكونور في مذكرة أن "فحص المستضدات" الذي أجري لبايدن (79 عاما) "صباح السبت جاء إيجابيا " و"سيبدأ مجددا إجراءات عزل صارمة".



وأوضح أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج.

واضاف أن "الرئيس لم يشعر بتجدد الأعراض ولا يزال يشعر بأنه بخير".



وتابع الطبيب "ليس هناك أي سبب تاليا لاستئناف العلاج في المرحلة الراهنة"، لكن بايدن، الرئيس المنتخب الاكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، سيظل تحت المراقبة.

وكان بايدن أصيب بكوفيد للمرة الاولى في 21 يوليو/تموز مع "أعراض خفيفة جدا" وانهى حالة الحجر الاربعاء بعد فحوص سلبية.

وخلص اوكونور إلى أن الرئيس الذي تلقى كامل اللقاحات مع جرعتين معززتين يحرص "على حماية جميع (...) من يعملون في جواره"، سواء كانوا من طواقم البيت الابيض أو حراسه الشخصيين أو القريبين منه.

وباكسلوفيد علاج مضاد للفيروسات يعمل من طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر ويبطىء تاليا تقدم المرض. ويجب تناوله في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض ليكون فاعلا.

وكان الجمهوري دونالد ترامب سلف بايدن أعلن في الثاني من أكتوبر 2020 إصابته بكوفيد. ونقل في مروحية من البيت الابيض إلى مستشفى وولتر ريد العسكري حيث تلقى العلاج لثلاثة أيام.

بعد أيام من إصابته، أعلن طبيب الرئيس الأمريكي، الأربعاء، الماضى سلبية اختبار فيروس كورونا الذي أجراه جو بايدن.

وقال طبيب الرئيس الأمريكي، في مذكرة الأربعاء، إن نتيجة الفحص الذي أجري للرئيس أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا جاءت سلبية.



وكان كيفين أوكونور قال أمس، إن أعراض كوفيد-19 التي يعاني منها الرئيس "انتهت بشكل شبه كامل" وإنه يشعر الآن بتحسن حالته الصحية بدرجة تمكنه من استئناف نظام التمارين البدنية، مشيرًا إلى أن بايدن سيستمر في العزل.

وقبل يومين، قال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، لشبكة إيه.بي.سي الإخبارية إن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحسن بعد أن أظهرت الفحوص يوم الخميس إصابته بكوفيد-19.

وأضاف أنه لم تثبت حتى الآن إصابة أي من مخالطيه المقربين وعددهم 17 بفيروس كورونا.

ونشرت الرئاسة الأمريكية يوم الخميس الماضي، مقطع فيديو له وهو يطمئن الأمريكيين على صحته.



كما شارك الرئيس يوم الجمعة في اجتماعات افتراضية مع موظفي البيت الأبيض.

ولم يكن الرئيس مرتبطا بأي أحداث عامة في مطلع الأسبوع، وأُلغيت خطط للسفر في النصف الأول من الأسبوع الحالي.

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن 75% من الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية يريدون من الحزب ترشيح شخص آخر غير الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات عام 2024، بزيادة حادة على وقت سابق من هذا العام.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي لا تزال فيه معدلات تأييد بايدن منخفضة ومعظم الأمريكيين مستاؤون من حالة البلاد والاقتصاد. ولا يزال التضخم مرتفعا وأظهر تقرير جديد صدر أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلك للشهر الثالث على التوالي.

وقال 24% من الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية إنهم يريدون شخصا آخر لأنهم لا يعتقدون أن بايدن يمكن أن يفوز في عام 2024، ارتفاعا من 18% في استطلاع للرأي أجري في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.

ويسيطر هذا الشعور على 32% لأنهم لا يريدون إعادة انتخاب بايدن، ارتفاعا من 16% في وقت سابق من هذا العام.



وقال 25% إنهم يفضلون بايدن كمرشح، وهو انخفاض حاد من 45% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن غالبية الناخبين المسجلين من الجمهوريين وذوي الميول الجمهورية يقولون إنهم لا يريدون أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح حزبهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويقول 55% إنهم يريدون أن يكون شخص آخر غير ترامب هو المرشح، وهو ما يمثل ارتفاعا من 49% في استطلاع للرأي أجري في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.