شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اغتيال رئيس جواتيمالا.. تفاصيل معركة "المحاولة الفاشلة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجا رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، من محاولة اغتيال، نفذها مسلحون مكسيكيون، أخطأوا بتنفيذ الخطة الدموية.

وأطلق مسلحون النار على موقع حاشية رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، السبت، لكنه لم يكن موجودا في المكان.

وقال متحدث باسم الجيش في جواتيمالا، إن قوات من الجيش تبادلت إطلاق النار مع مسلحين اقتربوا بسيارتهم من موقع حاشية الرئيس جياماتي، لكن الرئيس لم يكن موجودا في المكان وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى.

وأضاف المتحدث أن القوات أوقفت السيارة لدى اقترابها من نقطة تفتيش تتولى حراسة الوفد الرئاسي خلال زيارة الرئيس جياماتي لمنطقة هويهويتينانجو، على بعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة جواتيمالا سيتي.

أطلق ركاب السيارة النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، وكان جياماتي في مكان يقع على بعد نحو كيلومترين وقت وقوع الحادث.

وذكر المتحدث أن أحد المسلحين، يعتقد أنه مكسيكي، أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية.

وفر الآخرون في السيارة باتجاه الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة.

ولفت إلى أن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد 4 أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من جواتيمالا.

كما تم العثور على راديو محمول وقاذف قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك، فيما لم يعلق جياماتي على الحادث.