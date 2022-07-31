شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. السيتيزن يسقط أمام ليفربول وجوارديولا يكشف سبب الهزيمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة السكاي بلوز، حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي العديد من الأحداث اليوم السبت، تأتي أبرزها خسارة لقب كأس الدرع الخيرية.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار مانشستر سيتي اليوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري.

مانشستر سيتي يخسر لقب كأس الدرع الخيرية

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بنظيره ليفربول، اليوم السبت، على ملعب كينج باور، في لقاء حسم لقب كأس الدرع الخيرية.

وفشل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على ليفربول، حيث خسر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء شهد تألق كبير من جانب الريدز.



تعليق جوارديولا



وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ليفربول، في أول 15 أو 20 دقيقة كانوا أفضل بسرعتهم، ثم بعد ذلك بدأنا نلعب بطريقتنا، وفي آخر 20-25 كانت الأمور مشابهة".



وتابع " في الشوط الأول خلقنا ما يكفي من الفرص للتسجيل، ثم فقدنا الكرة ونفذوا تحولهم ونالوا ركلة الجزاء فازدادت الأمور صعوبة".

وواصل "بدأنا الشوط الثاني جيدا للغاية، وبعد الهدف كانت طريقتنا حاضرة وكنا جيدين وواثقين أمام هذا الفريق، ولا يمكننا توقع الكثير فقد بدأنا منذ أسبوعين وبضعة أيام، ولكن عموما قدم اللاعبون كل شيء. قلت للاعبين أني فخور بهم بعد المباراة".

وعن هالاند قال: "كان لديه بعض الفرص، اثنتين أو ثلاث في الشوط الأول وواحدة في النهاية كان حاضرًا دائمًا، وقاتل كثيرا وتحرك".



واختتم "من الجيد له أن يرى الواقع في بلد جديد ودوري جديد ولكنه كان حاضرا. لم يسجل ولكنه يملك جودة مذهلة وسيفعل ذلك لاحقًا".