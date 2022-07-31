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أخبار ليفربول اليوم.. محمد صلاح يتألق والريدز يحصد لقب كأس الدرع الخيرية

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محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة الكامب نو، حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول العديد من الأحداث اليوم السبت، تأتي أبرزها تحقيق لقب كأس الدرع الخيرية.

ويستعرض لكم موقع " سبورت 365" آخر أخبار ليفربول اليوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري.

ليفربول بطلًا لكأس الدرع الخيرية

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب كينج باور، في لقاء حسم لقب كأس الدرع الخيرية.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق كبير لمحمد صلاح الذي صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني.


تعليق محمد صلاح

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تتويج الريدز بكأس الدرع الخيرية على حساب نظيره مانشستر سيتي.


وقال محمد صلاح في تصريحاته عقب المباراة: "سعيد بما حققناه اليوم وتحقيق لقب كأس الدرع الخيرية".

وتابع: "بكل تأكيد إنها لحظات مميزة ونحن سعداء لأننا حققنا هذا اللقب في بداية الموسم".


أرقام محمد صلاح في المباراة

سجل: ١
صنع: ١
التسديدات: ٢
تسديدات على المرمى: ١
دقة مراوغات: ١٠٠٪
تمريرات مفتاحية: ٣
دقة التمريرات: ٩٣.٥٪
فوز بالالتحامات: ٦ من ٩


تعليق يورجن كلوب


وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "مباراة كانت جيدة للغاية، والفريقان أظهرا حدة كبيرة للغاية".

وتابع:"لكن مع الـ6 تغييرات استطعنا تغيير الدوافع مع عدم الوصول للقدرة البدنية المطلوبة".


وأتم:” كان هناك صعوبة كبيرة في الحفاظ على نفس الحدة، لكننا تمكنا من استغلال التغييرات في ذلك”

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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