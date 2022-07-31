البابا فرنسيس: إبادة جماعية حصلت بالمدارس الداخلية للسكان الأصليين في كندا

30 يوليو , 2022
البابا فرنسيس (أ ف ب).
تحدث البابا فرنسيس في الطائرة التي تعيده إلى الفاتيكان بعد رحلة استمرت ستة أيام في كندا عن حصول «إبادة جماعية» في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في هذا البلد.
وقال البابا خلال مؤتمر صحافي في الطائرة: «لم أتلفظ بهذه الكلمة (خلال الزيارة) لأنها لم ترد على ذهني، لكني وصفت الإبادة الجماعية. قدمت اعتذاراتي وطلبت الصفح عن هذه العملية التي هي إبادة جماعية».
وقد طلب البابا «الصفح» مرات عدة من سكان كندا الأصليين خلال زيارته هذه.
وقام البابا بزيارة تاريخية إلى كندا، لتقديم اعتذار رسمي عن الأذى الذي تسببت به المدارس الداخلية في جميع أنحاء البلاد، واصفاً زيارته بأنها «حج للتكفير عن الخطايا»، وأعرب عن أمله في أن تساعد بمعالجة الأخطاء التي ارتكبتها الكنيسة الكاثوليكية في حق السكان الأصليين في كندا.
وكان البابا قد تحدث على أساس مدرسة سكنية سابقة في ماسكواسيس بالقرب من إدمونتون، وقال: «أنا آسف للغاية».
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