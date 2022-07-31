شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هوية الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم "السعودية سبورت 365"، الفرق الأكثر تسجيلًا للأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.

مانشستر يونايتد الأكثر تسجيلًا للأهداف عبر التاريخ في الدوري الإنجليزي

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.

وسجل فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، 2055 هدف.

فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، سجل هذه الأهداف في 28 موسم، بواقع 1076 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني آرسنال برصيد 1901 هدف، سجلهم خلال 1076 مباراة في 28 موسم، ويليه ليفربول، في المركز الثالث برصيد 1859 هدف.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 1839 هدف.