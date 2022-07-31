شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مفاجئ لمحمد صلاح.. قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز يتسأل محبي وعشاق الكرة الإنجليزية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب النجم الدولي المصري محمد صلاح في قائمة ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

مركز مفاجئ لمحمد صلاح

وكان محمد صلاح قد سطر اسمه على أحرف من ذهب في الدوري الإنجليزي بعدما حصل في الموسم الماضي على هدافي البريميرليج في الموسم المنصرم وللمرة الثالثة في تاريخه خلال 5 مواسم فقط في فريق ليفربول.

وكان محمد صلاح قد سجل في الموسم المنصرم في البريميرليج 23 هدف وحقق لقب هداف الدوري بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج سون مين لاعب فريق توتنهام هوتسبير، كما حقق الدولي المصري جائزة الأكثر صناعًا للأهداف برصيد 13 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ

ويحتل الدولي المصري محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي فريق ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي بالتساوي مع مايكل أوين، بينما يتصدر روبي فاولر الترتيب برصيد 128 هدف، كما يحتل صلاح المركز الـ21 في الترتيب العام على العالم في هدافي الدوري الإنجليزي.

وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

1 - آلان شيرر 260 هدفًا

2- واين روني 208 هدفًا

3- أندي كول 187 هدفًا

4- سيرخيو أجويرو 184 هدفًا

5- هاري كين 183 هدفًا

6- فرانك لامبارد 177 هدفًا

7- تيري هنري 175 هدفًا

8- روبي فاولر 163 هدفًا

9- جيرمان ديفو 162 هدفًا

10- مايكل أوين 150 هدفًا

11- ليس فيرديناند 149 هدفًا

12- تيدي شيرنجهام 146 هدفًا

13 - روبين فان بيرسي 144 هدفًا

14- جيمي فاردي 133 هدفًا

15- جيمي هاسلباينك 127 هدفًا

16- روبي كين 126 هدفًا

17 - نيكولاس أنيلكا 125 هدفًا

18- دوايت يورك 123 هدفًا

19 - روميلو لوكاكو 121 هدفًا

19 - ستيفن جيرارد 121 هدفًا

21- محمد صلاح 120 هدفًا

22 - إيان رايت 113 هدفًا

23 - ساديو ماني 111 هدفًا