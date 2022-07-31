الارشيف / اخبار العالم

بعد الفوز بالدرع الخيرية.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا أمام مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بالدرع الخيرية.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، في تحقيق رقم قياسي، أمام مانشستر سيتي بعد الفوز بلقب كأس الدرع الخيرية. 

ليفربول يتوج بطلًا لكأس الدرع الخيرية

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره مانشستر سيتي، ليتوج بلقب كأس الدرع الخيرية. 

txt

أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بكأس الدرع الخيرية

txt

ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية؟

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا 

وكشفت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن محمد صلاح ساهم بـ13 هدف، لصالح ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي، حيث سجل 8 أهداف، وصنع 5 أهداف آخرين. 

وأشارت الشبكة إلى أن محمد صلاح، هو أكبر عدد سجله لاعب في شباك مانشستر سيتي، في الفترة من موسم 2017-2018، وحتى الآن. 

محمد صلاح صنع الهدف الأول لصالح ليفربول، الذي سجله أرنولد، فيما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 83، عن طريق ركلة جزاء، في مباراة مانشستر سيتي، التي أقيمت اليوم في كأس الدرع الخيرية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا