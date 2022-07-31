شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بالدرع الخيرية.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق رقم قياسي، أمام مانشستر سيتي بعد الفوز بلقب كأس الدرع الخيرية.

ليفربول يتوج بطلًا لكأس الدرع الخيرية

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره مانشستر سيتي، ليتوج بلقب كأس الدرع الخيرية.

أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بكأس الدرع الخيرية ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية؟

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا

وكشفت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن محمد صلاح ساهم بـ13 هدف، لصالح ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي، حيث سجل 8 أهداف، وصنع 5 أهداف آخرين.

وأشارت الشبكة إلى أن محمد صلاح، هو أكبر عدد سجله لاعب في شباك مانشستر سيتي، في الفترة من موسم 2017-2018، وحتى الآن.

محمد صلاح صنع الهدف الأول لصالح ليفربول، الذي سجله أرنولد، فيما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 83، عن طريق ركلة جزاء، في مباراة مانشستر سيتي، التي أقيمت اليوم في كأس الدرع الخيرية.