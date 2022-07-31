أمريكي يربح 1.33 مليار دولار في اليانصيب

وقال المنظمون إن حامل التذكرة التي تم شراؤها في ولاية إلينوي، سيحتفل بالفوز بالجائزة الكبرى، حيث تتطابق أرقام بطاقته مع جميع الأرقام الستة المطلوبة للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 1.337 مليار دولار.وأشار منظمو السحب إلى أن القيمة النهائية للجائزة كانت أعلى من المتوقع بعد إعادة حساب بيانات التذاكر المباعة، حيث قٌدرت الجائزة الكبرى في البداية بمبلغ 1.28 مليار دولار.

يذكر أن مقدار الجائزة الكبرى الذي تم ربحه هو ثاني أكبر مبلغ في تاريخ يانصيب Mega Millions خلال عشرين عاما.

وتم تسجيل الرقم القياسي في عام 2018، عندما ربح حامل تذكرة تم شراؤها في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية أكثر من مليار ونصف المليار دولار.