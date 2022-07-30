«لم تظهر عليه أي أعراض».. فحص جديد لـ جو بايدن يظهر إصابته بفيروس كورونا مجدداً.. وأول تعليق من الرئيس الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البيت الأبيض عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا "مجدداً" وأنه يخضع للحجر الصحي.

وفي بيان لطبيب البيت الأبيض، قال إن اختبارات كوفيد-19 للرئيس بايدن جاءت إيجابية مجدداً، وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه كما أنه يشعر بأنه ”على ما يرام تماما“.

وأضف كيفين أوكونور، طبيب البيت الأبيض، أن بايدن، الذي ثبتت إصابته بالمرض قبل 9 أيام، سيواصل إجراءات العزل.

وبعد الإعلان عن إصابته بكوفيد-19، كتب بايدن تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أيها الناس، اليوم أثبتت إصابتي بفيروس كورونا مرة أخرى.. يحدث هذا مع أقلية صغيرة من الناس”.

وأضاف بايدن في تغريدته: “ليس لدي أي أعراض ولكن سيتم عزلي من أجل سلامة كل من حولى”، موضحًا أنه لا يزال مواصلًا لعمله، وسيعود قريبًا".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا، بأنه أجرى فحوصات لفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، وبحسب ما ذكت شبكة "سكاي نيوز".

وأكد بايدن أنه عاد لممارسة عملى بشكل طبيعى، مؤكدا أن العالم يوجه متحور جديد لفيروس كورونا وهو شديد العدوى.