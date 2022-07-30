لذا ذكر حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، أن الأمر قد يستغرق أسابيع للعثور على جميع ضحايا الفيضانات المفاجئة، التي قتلت ما لا يقل عن 16 شخصًا عندما اجتاحت الأمطار الغزيرة بلدات عبر أبالاتشيا.
ومن المتوقع حدوث المزيد من العواصف الممطرة في الأيام المقبلة، حيث تواصل فرق الإنقاذ نضالها للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.
تحذيرات الارتفاع
ومع هطول الأمطار في منطقة أبالاتشي هذا الأسبوع، تدفقت المياه على سفوح التلال والوديان والأجواف واجتاح السيل المنازل والشركات والمركبات، وتسببت الانهيارات الطينية في قطع الطرق.
حيث بدأت من أمطار الجمعة ووصلت بعض المجاري المائية إلى ذروتها يوم السبت، لذا حذر بشير من أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر.
وقال: «ربما نقوم بتحديث عدد الذين فقدناهم خلال الأسابيع العديدة القادمة». «ففي بعض هذه المناطق، من الصعب أن تعرف عدد الأشخاص الموجودين هناك.»
كانت هذه تفاصيل خبر عدد مجهول لضحايا فيضان كنتاكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.