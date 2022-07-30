عدد مجهول لضحايا فيضان كنتاكي

يعد فيضان كنتاكي الأحدث في سلسلة من الفيضانات الكارثية، التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة هذا الصيف، بما في ذلك سانت لويس في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويحذر العلماء من أن تغير المناخ يجعل كوارث الطقس أكثر شيوعًا.

لذا ذكر حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، أن الأمر قد يستغرق أسابيع للعثور على جميع ضحايا الفيضانات المفاجئة، التي قتلت ما لا يقل عن 16 شخصًا عندما اجتاحت الأمطار الغزيرة بلدات عبر أبالاتشيا.

ومن المتوقع حدوث المزيد من العواصف الممطرة في الأيام المقبلة، حيث تواصل فرق الإنقاذ نضالها للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

تحذيرات الارتفاع

ومع هطول الأمطار في منطقة أبالاتشي هذا الأسبوع، تدفقت المياه على سفوح التلال والوديان والأجواف واجتاح السيل المنازل والشركات والمركبات، وتسببت الانهيارات الطينية في قطع الطرق.

حيث بدأت من أمطار الجمعة ووصلت بعض المجاري المائية إلى ذروتها يوم السبت، لذا حذر بشير من أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر.

وقال: «ربما نقوم بتحديث عدد الذين فقدناهم خلال الأسابيع العديدة القادمة». «ففي بعض هذه المناطق، من الصعب أن تعرف عدد الأشخاص الموجودين هناك.»