طريقة انضمام الدول إلى الاتحاد الأوروبي

يمر انضمام الدول إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بعملية معقدة قد تستغرق سنوات، قد تنتهي بعدم الفوز، وهو تساؤل يطرح اليوم نظرًا لقبول الاتحاد الأوروبي لطلبات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى عضويته، التي جاءت في وقت قياسي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من احتمال استهداف مولدوفا في المستقبل، فما هي الخطوات المتبعة لهذا الانضمام؟

كيفية الانضمام

يتم الانضمام عندما توافق أي دولة أوروبية على تعزيز القيم المشتركة للاتحاد الأوروبي -احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون- وتفي بشروط معينة، يشار إليها باسم «معايير كوبنهاغن»، لتصبح مؤهلة للتقدم بطلب للحصول عضوية.

ويجب أن يكون لدى الدول اقتصاد سوق فعال، ومؤسسات ديمقراطية مستقرة، وأن تكون قادرة على تنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي والوفاء بالتزامات العضوية.

وتتكون عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من ثلاث خطوات رئيسية: الترشح، ومفاوضات الانضمام، والتصديق على المعاهدة.

حالة الترشح

تُمنح حالة الترشح بموجب قرار بالإجماع من المجلس الأوروبي -بناءً على توصية المفوضية الأوروبية- لقبول طلب البلد رسميًا.

بعد ذلك يجب أن يتفق المجلس والبلد المرشح على إطار عمل لمفاوضات الانضمام.

كما تتلقى البلدان المرشحة مساعدة مالية وتقنية طوال عملية الانضمام.

مفاوضات الانضمام

تبدأ مفاوضات الانضمام، عندما تقوم الدولة المرشحة بتكييف قوانينها الوطنية لتتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى المكتسبات.

وتنتهي المفاوضات رسميًا بمجرد إغلاق كل فصل من الفصول الـ 35 المكتسبة (التي تركز على موضوعات مثل الضرائب والبيئة والسياسة الدفاعية) بالإجماع. توقيع المعاهدة

يتم التوقيع على معاهدة الانضمام من قبل الدولة المرشحة والاتحاد الأوروبي (بموافقة المجلس والمفوضية والبرلمان) ويتم التصديق عليها لاحقًا من قبل المرشح وكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، عندما تصبح ملزمة.

وتعتبر «دولة منضمة» حتى تاريخ الانضمام الرسمي.

المدة المستغرقة

في المتوسط، يستغرق الأمر حوالي تسع سنوات.

ومع ذلك، يختلف الجدول الزمني، اعتمادًا على السياسات الوطنية والعالمية وعلى مدى حاجة الدولة إلى إصلاح قوانينها الخاصة لتلبية معايير الاتحاد الأوروبي. فهناك عدد من البلدان، استغرقت عملية الانضمام الكاملة لهم 10 سنوات أو أكثر؛ كقبرص ومالطا اللتان استغرق منهما ما يقرب من 14 عامًا للانضمام رسميًا، وهما الأطول بين الدول الأعضاء الحالية.

زمن حالة الترشح

يأخذ الوصول إلى حالة الترشح عدة سنوات. ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليين، استغرق الأمر ما يقرب من 3.5 سنوات من الوقت الذي تقدم فيه الدولة طلبًا رسميًا إلى الوقت الذي وافق فيه المجلس الأوروبي على ترشيحها.

ولكن تمت الموافقة على طلبي أوكرانيا ومولدوفا بشكل أسرع بنحو 11 مرة من متوسط الوقت، حيث استغرقت أربعة أشهر تقريبًا.

عندما (قدمت أوكرانيا طلبها في 28 فبراير 2022، وتقدمت مولدوفا بطلب في 3 مارس؛ تم منح كلا البلدين وضع الترشح في 23 يونيو).

في حين استغرق طلب الموافقة لليونان، حوالي ثمانية أشهر. بينما استغرقت مالطا (9.4 سنوات) وإيرلندا (8.4 سنوات) وهما الأطول فترة لتحقيق الترشح.

الخطوة الطويلة

وتعد مرحلة التفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي الأطول إلى حد بعيد.

وبين أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليون، استغرق الوقت بين بدء المفاوضات والتوقيع على معاهدة الانضمام حوالي أربع سنوات في المتوسط - وهو ما يمثل نصف متوسط مدة عملية الانضمام.

وقد استغرقت المفاوضات خمس سنوات أو أكثر لـ11 دولة من أصل 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي مرت بعملية الانضمام.

وكانت مفاوضات البرتغال أطول مدة بـ(6.7 سنوات).

وكانت المفاوضات بين النمسا وفنلندا والسويد هي الأسرع، حيث استمرت لـ1.3 سنة فقط.

الدول الراغبة بالانضمام

هناك خمس دول مرشحة حاليًا إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا وهي: ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا.

بدأت تركيا المفاوضات في أكتوبر 2005، لكن المحادثات تم تجميدها فعليًا منذ يونيو 2018، عندما أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه مما أسماه «التراجع عن سيادة القانون والحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التعبير» في البلاد.

مغادرة الاتحاد

في حين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكون أكثر رحيل الاتحاد الأوروبي شهرة، إلا أنه ليس الوحيد في التاريخ.

حيث انضمت جرينلاند، وهي منطقة دنماركية ذات حكم ذاتي محدودة، في الأصل في عام 1973 كجزء متكامل من الدنمارك (ولكن ليست دولة عضو). وانسحبت من الاتحاد الأوروبي، الذي كان يُعرف آنذاك بالمجتمعات الأوروبية، في عام 1985 بعد استفتاء في فبراير 1982.

قواعد الهجوم

منذ عام 2009، التزمت دول الاتحاد الأوروبي ببنود الدفاع المتبادل للمساعدة «بكل الوسائل المتاحة لها» من زملائها الأعضاء الذين يتعرضون للعدوان المسلح. لا تقتصر المساعدة على الدعم العسكري المباشر، لذلك لا يزال بإمكان البلدان التي لديها سياسات حيادية بالمشاركة.

الاتحاد الأوروبي

هو تحالف اقتصادي وسياسي دولي من 27 دولة عضو، 19 منها تستخدم اليورو كعملة رسمية

ويضم الاتحاد الأوروبي سبع مؤسسات، ثلاث منها معنية بشكل مباشر بعملية توسيع العضوية: المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي يتألف المجلس الأوروبي من رؤساء دول أو حكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي، ورئيس المفوضية ورئيس المجلس يجتمع المجلس في قمم لمناقشة تشريعات الاتحاد الأوروبي

ويضع جدول الأعمال السياسي الأوسع للاتحاد الأوروبي كما أنها مسؤولة عن تقرير قبول أو رفض طلبات العضوية في الاتحاد الأوروبي

تضم المفوضية ممثلين من كل دولة عضو يقترحون قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي ويراقبون تنفيذ القوانين الحالية يتم ترشيح المفوضين من قبل المجلس ويوافق عليهم البرلمان

عندما تتقدم دولة ما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تحدد المفوضية ما إذا كانت مستعدة لتصبح عضوًا؛ ويوصي بما إذا كان ينبغي للمجلس أن يبدأ المفاوضات، أو إذا كان يلزم إجراء إصلاحات اقتصادية أو إدارية معينة أولاً