شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بكأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تتويج الريدز بكأس الدرع الخيرية على حساب نظيره مانشستر سيتي.

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب كينج باور، في لقاء حسم لقب كأس الدرع الخيرية.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق كبير لمحمد صلاح الذي صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني.



وقال محمد صلاح في تصريحاته عقب المباراة: "سعيد بما حققناه اليوم وتحقيق لقب كأس الدرع الخيرية".

وتابع: "بكل تأكيد إنها لحظات مميزة ونحن سعداء لأننا حققنا هذا اللقب في بداية الموسم".

محمد صلاح، يتطلع لتقديم موسم مميز، من حيث تحقيق الجوائز الجماعية والفردية، بعدما حصد في الموسم المنقضي لقب هداف الدوري الإنجليزي واللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف، بالإضافة إلى لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.