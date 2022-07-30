شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية، على حساب نظيره مانشستر سيتي، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أمام نظيره مانشستر سيتي.

احصائيات محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

صلاح قام بلمس الكرة 51 مرة؛ ومرر 29 تمريرة صحيحة من أصل 31 تمريرة بنسبة دقة وصلت إلى 94%، فيما لعب 3 تمريرات مفتاحية لزملائه انتهت واحدة منها بهدف.

وراوغ محمد صلاح، لاعبي مانشستر سيتي 5 مرات، ونجح فيها جميعًا بنسبة دقة 100%، فيما سدد كرتين في المباراة، واحدة بين القائمين والعارضة، والأخرى خارجهما.

وتدخل صلاح على الكرة مرتين، كما نجح في واحدة، وتمت مراوغته مرة واحدة فقط، وفقد صلاح الكرة 3 مرات، ووقع في التسلل مرة واحدة فقط.

وحصل محمد صلاح على أعلى تقييم في المباراة وفقًا لموقع هوسكورد المختص بالإحصائيات، ووصل إلى 8.5.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره فولهام، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السادس من شهر أغسطس المقبل.