شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر سيتي بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي أقيمت على ستاد كينج باور ستاديوم.

أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم بتقدم ليفربول بهدف دون رد عن طريق اللاعب تريند ألكسندر أرنولد في الدقيقة الثانية والعشرين من شوط المباراة الأول لينتهى الشوط بتقدم الريدز بهدف دون رد.

تشكيل المباراة

ودخل ليفربول تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: اندرو روبرتسون، فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتار، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: لويس دياز، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

بينما جاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية على النسق التالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: والكر، دياز، أكي، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، هالاند، جريليش.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي