شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجددا.. محتجون يقتحمون البرلمان العراقي وسط اضطرابات بشأن الجماعات المدعومة من إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يهدمون الحواجز الأسمنتية المؤدية إلى المنطقة الحكومية ببغداد

اقتحم آلاف المحتجين البرلمان العراقي للمرة الثانية هذا الأسبوع.

يتظاهر المتظاهرون، وهم أتباع رجل دين شيعي نافذ، ضد تشكيل الحكومة المقبلة من قبل الأحزاب المدعومة من إيران.

وقالت وزارة الصحة إن نحو 125 شخصا أصيبوا في أعمال العنف - 100 مدني و25 من قوات الأمن.

واستخدمت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في محاولة لصد المتظاهرين. مع تضخم الأرقام داخل البرلمان، تراجعت الشرطة.

ولم تعقد جلسة البرلمان المتوقعة ولم يكن هناك نواب في القاعة.

وفي وقت سابق اليوم، واستجابة لدعوات رجل الدين مقتدى الصدر، استخدم المتظاهرون الحبال لهدم الحواجز الإسمنتية المؤدية إلى بوابة المنطقة الخضراء في العراق، والتي تضم مباني رسمية وسفارات أجنبية.

وقال رعد ثابت (41 عاما) "جئنا اليوم لإزالة الطبقة السياسية الفاسدة ومنعها من عقد جلسة برلمانية، ولمنع الإطار من تشكيل حكومة. لقد لبينا دعوة الصدر. سنذهب إلى (المنطقة) الخضراء. بغض النظر عن التكلفة.



وارتدى العديد من المتظاهرين اللون الأسود احتفالًا بالأيام التي سبقت عاشوراء، والتي تحيي ذكرى وفاة الإمام الحسين، حفيد النبي محمد وأحد أهم الشخصيات في الإسلام الشيعي. استغلت رسائل الصدر لأتباعه اليوم المهم في الإسلام الشيعي لإشعال الاحتجاجات.

استخدم الصدر قواعده الشعبية الكبيرة كرافعة ضد منافسيه

واقتحم المئات من أتباعه، الأربعاء، مبنى البرلمان بعد أن عين تحالف الإطار محمد السوداني مرشحهم لرئاسة الوزراء وأبدوا استعدادهم لتشكيل الحكومة رغم تهديداته.

في وقت لاحق يوم السبت، دعا خصوم الصدر في إطار التنسيق، وهو تحالف للأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، أنصاره إلى إجراء احتجاجات مضادة "سلمية" للدفاع عن الدولة، وفقًا لبيان صادر عن الجماعة. وأثارت الدعوة مخاوف من معارك شوارع وإراقة دماء محتملة واسعة النطاق، لم نشهدها منذ عام 2007.

وجاء في البيان أن "السلم الأهلي هو خط أحمر وعلى كل العراقيين أن يكونوا مستعدين للدفاع عنه بكل الوسائل السلمية الممكنة".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء اندلاع مزيد من عدم الاستقرار ودعت القادة العراقيين إلى وقف التصعيد. التصعيد المستمر مقلق للغاية. أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف. وقال بيان الأمم المتحدة: "يتم تشجيع جميع الجهات الفاعلة على وقف التصعيد لصالح جميع العراقيين".

