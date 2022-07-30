فزعة سعودية لإغاثة المتضررين من السيول بحضرموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس لإغاثة المتضررين من سيول حضرموت، وقدم مساعدات إنسانية طارئة شملت 87 خيمة و87 حقيبة إيوائية للنازحين المتضررين من السيول بمديرية العبر ومخيم الغران الشمالي بمحافظة حضرموت. ويأتي هذا التدخل السريع امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية ومنها محافظة حضرموت. من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 64 طنا و200 كجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، استفاد منها 3,600 فرد. من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 64 طنا و200 كجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، استفاد منها 3,600 فرد.

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