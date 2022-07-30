اعتقال سويدي في إيران بتهمة التجسس

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وقالت مصادر إيرانية إن المواطن السويدي سافر إلى إيران كسائح مرات عدة في الماضي، وكان تحت المراقبة.وقيل إن الشخص كان في طريقه إلى مغادرة البلاد عندما ألقي القبض عليه بتهمة التجسس.
وقالت وزارة الخارجية السويدية «هذه قضية قنصلية موجودة سابقا تعمل عليها وزارة الخارجية السويدية منذ بعض الوقت».
يشار إلى أن العلاقات بين السويد وإيران متوترة حاليا. واستدعت طهران سفيرها لدى ستوكهولم قبل 10 أيام احتجاجا على سجن مواطن إيراني.
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