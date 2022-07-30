شكرا لقرائتكم خبر احتجاز سفينة سورية في مرفأ طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت معلومات بأن النيابة العامة التمييزية في لبنان قررت احتجاز السفينة «لوديسيا» الراسية في مرفأ طرابلس.

وقالت قناة «إل بي سي آي» اللبنانية على موقعها الالكتروني أمس إن النيابة العامة التمييزية حولت التحقيق لشعبة المعلومات، مشيرة إلى أن السفارة الأوكرانية في لبنان قامت بدورها بالحصول على قرار من قضاء العجلة قضى بالحجز على الباخرة لمدة 72 ساعة.

ولا يزال الغموض يحيط بالسفينة السورية التي أعلن عن وصولها إلى مرفأ طرابلس، في حين بدأت الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية تصل إلى لبنان بسبب السفينة مجهولة المصدر.