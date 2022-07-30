اتفاق أمريكي كوري على توسيع الردع

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واتفق الجانبان على الجمع بين التدريب العسكري المشترك في النصف الثاني من العام ومناورة «أولتشي» التي تقودها الحكومة الكورية الجنوبية، والاستمرار في تعزيز وضع الردع للحليفين، بما في ذلك نشر نظام دفاع صاروخي باليستي وأصول استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا على توسيع تدريب عسكري مشترك وشيك واستئناف حوارهما الاستراتيجي حول ردع موسع. ونقلت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قولها إنه تم التوصل إلى الاتفاق، خلال محادثات بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب ونظيره الأمريكي لويد أوستن، جرت في واشنطن الجمعة.واتفق الجانبان على الجمع بين التدريب العسكري المشترك في النصف الثاني من العام ومناورة «أولتشي» التي تقودها الحكومة الكورية الجنوبية، والاستمرار في تعزيز وضع الردع للحليفين، بما في ذلك نشر نظام دفاع صاروخي باليستي وأصول استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

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