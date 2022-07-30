74 قتيلا ومفقودان في سيول إيران

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ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن ولي بور القول إنه جرى خلال الأيام الأخيرة تقديم المساعدة لـ 17,638 مواطنا، وتم نقل 2500 شخص إلى مواقع آمنة، كما حصل 3700 شخص على أماكن إقامة طارئة. وأوضح المسؤول الإيراني أنه منذ الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وحتى الآن، اجتاحت السيول 21 محافظة في أنحاء البلاد، وكانت أكثر المحافظات تضررا ملرستان وطهران ويزد وأصفهان وجهارمحال وبختياري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر في إيران، مهدي ولي بور أمس، وفاة 56 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت 21 محافظة في أنحاء البلاد.ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن ولي بور القول إنه جرى خلال الأيام الأخيرة تقديم المساعدة لـ 17,638 مواطنا، وتم نقل 2500 شخص إلى مواقع آمنة، كما حصل 3700 شخص على أماكن إقامة طارئة. وأوضح المسؤول الإيراني أنه منذ الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وحتى الآن، اجتاحت السيول 21 محافظة في أنحاء البلاد، وكانت أكثر المحافظات تضررا ملرستان وطهران ويزد وأصفهان وجهارمحال وبختياري.

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