30 يوليو , 2022 غازبروم توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا (أ ف ب). أعلنت شركة غازبروم الروسية اليوم السبت أنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة متهمة إياها بانتهاك شروط سحب الغاز. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها.

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