أول تعليق أمريكي على أحداث العراق: نراقب عن كثب الاضطرابات

بغداد - ياسين صفوان - اعربت السفارة الامريكية في بغداد، السبت، عن قلقها حول ما وصفته التقارير التي تتحدث عن العنف، في اشارة الى الاحداث الجارية في العراق.

وقالت السفارة في بيان، "نحن نراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت اليوم في بغداد ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف".

وأضافت أن "الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي"، مشددة بالقول "إننا نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي".

وكان متظاهرون قد أقدموا اليوم السبت، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.