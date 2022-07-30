زيدان والكاظمي يبحثان إجراءات حماية مجلس القضاء الأعلى

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في حماية مبنى القضاء.



وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتاريخ اليوم السبت الموافق 30 /7 /2022 استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ، مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء وبحث معه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في حماية مبنى مجلس القضاء الاعلى".



وشكر زيدان، "رئيس الوزراء وكافة القوات الامنية على جهودهم في حماية مؤسسات الدولة والمواطنين المتظاهرين الذين يعبرون عن احتجاجهم بالطرق السلمية، فيما حث الجانبين كافة الاطراف السياسية لتبني لغة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية وضرورة احترام السياقات الدستورية".