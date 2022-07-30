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بغداد.. إعادة فتح ساحة التحرير أمام حركة المركبات

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، السبت، بإعادة فتح ساحة التحرير وسط بغداد أمام حركة المركبات.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إعادة فتح ساحة التحرير امام حركة المركبات بعدة اغلاقها خلال التظاهرات".

 

وكان متظاهرون قد أقدموا اليوم على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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