انت الان تتابع خبر بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية خلال آب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا، تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر آب للمولدات الأهلية والحكومية وفق مايلي:-

١-تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة ١٢ ظهراً وحتى الساعة الواحدة ليلاً بـ (٧٠٠٠ ) سبعة الاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.



٢-تكون تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً ٨٠٠٠ (ثمانية الاف دينار)، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

٣- يكون سعر الأمبير ( ١٤٠٠٠ ) أربعة عشر الف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

٤- تخويل مسؤولي الوحدات الأدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة، بشرط ان لا يتعدى السعر الذي تم تحديده.



٥- تخويل مسؤولي الوحدات الأدارية صلاحية إضافة (١٠٠٠ - ٢٠٠٠)، دينار للأمبير الواحد للمولدات الذين ليس لديهم حصة وقودية.

٦- الإلتزام بكافة التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والاشراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".