مصرع وفقدان عراقيين جراء الفيضانات في ايران

وقال نائب حاكم مدينة مشهد محسن داوري للصحفيين: "سبعة أشخاص لقوا مصرعهم، ستة منهم زوار عراقيون وآخر إيراني؛ جراء غرق سيارتهم من نوع فان بفيضانات ضربت أطراف مدينة مشهد شمال شرق إيران".

وأضاف داوري: "هناك ثلاثة زوار عراقيين لا يزالون في عداد المفقودين وعمليات البحث عنهم لا تزال مستمرة".



وتابع: "خمسة من بين القتلى هم من النساء بالإضافة إلى رجلين، كما فقد ثلاثة ركاب آخرين ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى".

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب المدن الإيرانية لليوم الثالث على التوالي إلى 61 قتيلاً، وفقاً لما ذكره رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني للإغاثة مهدي ولي بور.

وقال ولي بور: "مع اكتشاف المزيد من الجثث في المناطق التي غمرتها السيول، بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيضانات 61 شخصًا".

