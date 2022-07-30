الإعلام الرقمي يدعو الجهات السياسية لإيقاف التحريض عبر 'تويتر'

وقال المركز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يستنكر استمرار إطلاق الهاشتاكات الوهمية مدفوعة الثمن على منصة تويتر من قبل اتباع احزاب معروفة برغم دعوات التهدئة التي تم اطلاقها"، موضحاً أن "هنالك عدة هاشتاكات وهمية تُطلقها جيوش الكترونية باثمان رخيصة، وسط صمت منصة تويتر على هذه الحالة التي تخالف معايير النشر المعتمدة".وأشار الى ان "هذه الجهات المتطرفة انما تهدف بهاشتاكاتها وتحريضها، الى تدمير البلاد وتأجيج الصراع فيه ووقوعه في فتنة ستسقط وراءها دماء غالية وعزيزة من شبابه الذي عانى الكثير منذ عقود".

وشدّد المركز على "ضرورة تحرك الجهات الحكومية المختصة لممعالجة هذه المشكلة، لما لها من آثار سلبية وكارثية على السلم الأهلي في العراق".

