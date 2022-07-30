اليابان تدق ناقوس الخطر بشأن سلوك الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية الياباني..منطق القوة الغاشمة يتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وسط مخاوف الصين

حذر وزير الخارجية الياباني من واشنطن خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية من الغزو الاوكراني مؤكدا أن عند "مفترق طرق تاريخي"

ودق وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، ناقوس الخطر بشأن سلوك الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال زيارة لواشنطن، قائلًا إن "منطق القوة الغاشمة" يكتسب المزيد من الزخم حول سيادة القانون في المحيطين الهندي والهادئ.

وفي إشارة إلى رحلات القاذفة الصينية والروسية المشتركة بالقرب من اليابان في مايو، قال هاياشي إن التنسيق العسكري الأقوى بين الصين وروسيا بدأ يظهر كمصدر قلق أمني. وقال لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يوم الجمعة "نحن نقف حاليًا على مفترق طرق تاريخي، مفترق مفعم بالشعور بالأزمة". "نحن نواجه لحظة فاصلة.

تحذير من محاولات الصين الاحادية لتغيير الوضع الراهن



وقال هاياشي إن "المحاولات الأحادية الجارية لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي والجنوب" تثير قلقًا متزايدًا وأشار إلى تصاعد التوتر بين الصين وتايوان بالقول إن الاستقرار عبر مضيق تايوان له "أهمية قصوى".

أثناء تسليط الضوء مرارًا وتكرارًا على التهديدات التي تشكلها الصين، تجنب هاياشي ذكرها بالاسم إلى حد كبير، لكنه قال إنه من الضروري الحفاظ على "حوار صريح رفيع المستوى" مع بكين وأن التعاون معها مهم أيضًا عند الضرورة، مثل تغير المناخ وكوريا الشمالية.

وأشار هاياشي أيضا إلى غزو روسيا لأوكرانيا وقال إن مثل هذه التحركات لا ينبغي أبدا السماح بها في أي مكان آخر. وقال إنه من الضروري أن يتم وصفها على أنها "فشل واضح"، أو أن تحاول دول أخرى تغيير الوضع الراهن بالقوة.

وقال هاياشي إن هناك حاجة ملحة لتعزيز الردع الإقليمي وقدرات الاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي وأن حكومة طوكيو تخطط لزيادة ميزانيات الدفاع بشكل كبير وتقوية القدرات الدفاعية بشكل أساسي في غضون خمس سنوات.

قال هاياشي، الذي كان في واشنطن لإطلاق حوار اقتصادي جديد "اثنين زائد اثنين" مع الولايات المتحدة، إنه كان من الضروري إبقاء جميع الخيارات - بما في ذلك "قدرات الهجوم المضاد" - على الطاولة وتعزيز القدرات الدفاعية عالية التقنية.