رئيس الشورى في زيارة رسمية إلى المغرب

يبدأ رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ زيارة رسمية إلى المغرب على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة.

وسيعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلستي مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس مجلس المستشارين المغربي، تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وبشكلٍ خاص العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المغربي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية لما تمثله من دورٍ فاعلٍ في دفع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما ستشهد الزيارة التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين المغربيين.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والملك محمد السادس ملك المغرب على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في مختلف المحافل السياسية والبرلمانية.