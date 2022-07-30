جريمة مروعة تهز جنوب إفريقيا

وأوضح وزير شرطة جنوب إفريقيا، بيكي سيلي، اليوم السبت، أن ثلاثة من نحو 20 مشتبها فيهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء، الذي وقع الخميس، في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرج.
وقال للصحفيين إن العصابة هاجمت فريق العمل، أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير.
وأشار إلى أن الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتا إلى أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصابا من 8 رجال.
كذلك، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم.
وقال سيلي للصحفيين على هامش مؤتمر سياسي كان يعقده في جوهانسبرغ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم "يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديدا من عمال المناجم غير الشرعيين".
وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في المؤتمر نفسه أنه أمر وزير الشرطة بـ"ضمان اعتقال مرتكبي هذه الجريمة".
وتتلقى شرطة جنوب افريقيا كل 12 دقيقة بلاغا في المعدل مرتبطا بحالة اغتصاب.
ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الابلاغ عنها.
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