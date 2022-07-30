الكاظمي يدعو العراقيين إلى وقف الفتنة

وأكد الكاظمي في بيان وفقاً لمكتبه الإعلامي أنه "لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء والتحلي بروح وطنية عالية وجامعة حيث أن ألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي".
كما طالب الجميع بالتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم" حاثاً المواطنين العراقيين على "عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة".
وأضاف أنه "يجب أن نتعاون جميعا لنوقف من يسرع هذه الفتنة والكل يجب أن يعلم جيدا أن نار الفتنة ستحرق الجميع".
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