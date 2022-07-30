وقال سانشيز إن حكومته ستتبنى، يوم الاثنين، إجراءات "عاجلة" لتوفير الطاقة، وذلك مع سعي الدول الأوروبية لتصبح أقل اعتمادًا على الغاز الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
ووصلت درجات الحرارة يوم الجمعة إلى 36 درجة مئوية في مدريد و39 درجة مئوية في إشبيلية.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت أوروبا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.
وفي مؤتمر صحفي في مدريد، أشار سانشيز إلى أنه لا يرتدي ربطة عنق، وقال إنه يريد من وزرائه والمسؤولين العموميين والعاملين في القطاع الخاص أن يفعلوا الشيء نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إسبانيا: الاستغناء عن أربطة العنق يوفر الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.