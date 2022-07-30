ايران تعلن مقتل اثنين من جنودها على الحدود التركية

وقالت القيادة حرس الحدود في محافظة أذربيجان الغربية في بيان ، نشرته وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، أن "اثنين من فوج الحدود لمدينة سلماس لقيا مصرعهما أثناء قيامهما بدوريات ومراقبة حدود هذه المدينة".وأضاف: "تماشيا مع مهمة مراقبة الشريط الحدودي للمنطقة، كان حرس الحدود هؤلاء يراقبون المنطقة عندما تعرضوا لهجوم"، موضحا أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث من قبل الجهات المختصة".

ويبلغ طول الحدود المشتركة بين إيران وتركيا 550 كم، وتقع مدينة سلماس التي تسكنها أغلبية من القومية الكردية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.