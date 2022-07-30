شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح بيلعب؟.. تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من أجل معرفة ماهى تشكيل الريدز وهل متواجد بها النجم الدولي المصري محمد صلاح في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

تشكيلة ليفربول الرسمية

وشهدت تشكيلة ليفربول تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي، بينما تواجد النجم الواعد داروين نونيز على مقاعد البدلاء، وجاء تشكيل الفريق الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: اندرو روبرتسون، فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتار، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: لويس دياز، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية

بينما جاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية على النسق التالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: والكر، دياز، أكي، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، هالاند، جريليش.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

قناة ديما سبورت الرياضية- Diema Sport 2 HD.

التردد:11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ:3/4

قناة Digi Sport 1 HD Hungary

معامل التصحيح 2/3

التردد 11823.



غيابات ليفربول أمام مانشستر سيتي

ليفربول أنهى استعداداته للموسم الكروي الجديد، بمواجهة سالزبورج الودية والتي جمعت بينهم مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بهزيمة الريدز بهدف وحيد.

وسيبدأ فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، الموسم الكروي الجديد بمواجهة مانشستر سيتي كأول مباراة رسمية، ولكن فريقه يعاني من غياب كلًا من:"أليسون بيكر، كيليهير، فيليبس، تسيميكاس، رامزي، تشامبرلين، جوتا".