شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ملخص ونتيجة مباراة أرسنال وإشبيلية في كأس الإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال وإشبيلية بفوز آرسنال بستة أهداف دون رد في إطار المباراة الودية التي جمعت الفريقان اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجارى ضمن استعدادات الفرق قبل بداية الدوريات الأوروبية الكبرى للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

أحداث مباراة آرسنال وإشبيلية

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم آرسنال بأربعة أهداف دون رد، وفي الدقيقة العاشرة سجل بوكايو ساكا الهدف الأول سريعًا عن طريق ركلة جزاء، وفي الدقيقة الثالثة عشر سجل غابرييل خيسوس الهدف الثاني لصالح الجانرز.

وبعدها بدقيقتين عاود خيسوس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق آرسنال، وبعدها وفي الدقيقة التاسعه عشر سجل بوكايو ساكا الهدف الرابع لصالح فريق آرسنال وحاول فريق إشبيلية من تسجيل الهدف الأول وهدف حفظ ماء الوجه قبل نهاية الشوط الأول ولكن انتهى بتقدم آرسنال بأربعة أهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب إشبيلية بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف العودة إلى المباراة من جديد، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل ومر الوقت مرور الكرام حتى وصلت الدقيقة السابعة والسبعين ليسجل خيسوس الهدف الثالث والهاتريك الشخصي له والخامس لفريقه.

وفي الدقيقة الثامنة والثامنين سجل إدوارد نيكيتاه الهدف السادس ونهاية حفلة آرسنال على إشبيلية لتنتهى المباراة بفوز كتيبة أرتيتا بستة أهداف دون رد.

اهداف المباراة