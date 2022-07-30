اندلاع حرائق غابات قرب فندق ومنطقة سكنية بجنوب غرب تركيا

29 يوليو , 2022
حرائق غابات في تركيا.
أفادت هيئة الغابات المحلية أن رجال الإطفاء حاولوا اليوم الجمعة إخماد حريق غابات باستخدام وسائل من البر والجو بالقرب من مناطق سكنية في جنوب غرب تركيا، في تذكرة للأتراك بالحرائق التي اندلعت في المنطقة العام الماضي.
وقالت هيئة الغابات في مقاطعة موغلا إن الحرائق، التي أذكتها الرياح القوية ودرجات حرارة اقتربت من 40 درجة مئوية، تهدد فندقاً ومناطق سكنية في بلدة إيسميلير الساحلية الصغيرة بالقرب من مرماريس.
وأضافت أن خفر السواحل التركي اتخذ إجراءات تأمين اللسان البحري وأوقف حركة المرور البحري في المنطقة في الوقت الذي كانت فيه طائرات الإطفاء تجمع المياه للمساعدة في إخماد الحريق.
وأظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً يتصاعد بالقرب من الساحل ويقترب من المناطق السكنية.
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