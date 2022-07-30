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مقرب من الصدر يرد على دعوة الأمم المتحدة للتهدئة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - بسمه تعالى
طالما دعونا أن لا يكون وجود الأمم المتحدة في العراق خجولاً
واليوم نأمل أن لا يكون سلبياً
لذا نطلب من الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد الذي أكل الأخضر واليابس كما يعبّرون.
#الاممالمتحدةمع_الشعب

وزير القائد 
صالح محمد العراقي

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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