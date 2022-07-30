انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر يرد على دعوة الأمم المتحدة للتهدئة - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بسمه تعالى
طالما دعونا أن لا يكون وجود الأمم المتحدة في العراق خجولاً
واليوم نأمل أن لا يكون سلبياً
لذا نطلب من الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد الذي أكل الأخضر واليابس كما يعبّرون.
#الاممالمتحدةمع_الشعب
وزير القائد
طالما دعونا أن لا يكون وجود الأمم المتحدة في العراق خجولاً
واليوم نأمل أن لا يكون سلبياً
لذا نطلب من الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد الذي أكل الأخضر واليابس كما يعبّرون.
#الاممالمتحدةمع_الشعب
وزير القائد
صالح محمد العراقي