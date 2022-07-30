انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر يرد على دعوة الأمم المتحدة للتهدئة - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بسمه تعالىطالما دعونا أن لا يكون وجود الأمم المتحدة في العراق خجولاًواليوم نأمل أن لا يكون سلبياًلذا نطلب من الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد الذي أكل الأخضر واليابس كما يعبّرون.#الاممالمتحدةمع_الشعب

وزير القائد

صالح محمد العراقي