العذاري يغرد: حماة العراق والإصلاح والثوار

وأرفق العذاري الصورة بتعليق، نصه: "حماة العراق والإصلاح والثوار".

وتظاهر أنصار التيار الصدري، اليوم السبت، في ساحة التحرير، ثم تقدموا واقتحموا المنطقة الخضراء ليواصلوا التقدم نحو مجلس النواب واقتحامه أيضاً، ليعلن بعد ذلك مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

