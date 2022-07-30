الأمم المتحدة تدعو للتهدئة في العراق

وقالت يونامي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "التصعيد المستمر مقلق للغاية. أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف".

وأضافت، "يتم تشجيع جميع الجهات الفاعلة على التهدئة من أجل مصلحة جميع العراقيين".



وكان متظاهرون قد أقدموا اليوم على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.